”Mami insistonte shumë”, Luiza Gega dhe Taulant Stërmasi japin lajmin e bukur
Kampionja Luiza Gega dhe trajneri i saj, Taulant Stërmasi ishin të ftuar në emisionin “Rudina”.
Nga fillimi i lidhjes, te propozimi për martesë, e deri te planet për dasmën Gega dhe Stërmasi zbulojnë anën e tyre më personale dhe ndajnë për herë të parë detaje që do t’i bëjnë lexuesit të ndihen më pranë tyre se kurrë më parë.
Rudina Magjistari: Është një kombinim i juaji jo vetëm profesional. Është folur dhe tashmë dihet që mes jush ka një raport përtej profesionit dhe miqësisë. Çfarë mund të themi në këtë rast, sepse ju e dini që jeni një nga çiftet më të përfolur dhe që ka më shumë kuriozitet.
Luiza Gega: Kjo ka ardhur vonë, ndoshta nga viti 2019, nuk është se e di fiks.
Taulant Stërmasi: Ne kemi punuar shumë, kemi qenë një grup shumë i madh, por që të arrish objektivat e mëdha duhet të jesh shumë afër. Sigurisht që përtej pjesës së sportit lidhet dhe pjesa e ndjenjave të secilit. Ka diçka, që kombinimi i të dyjave bëri që Luiza në dy vitet e fundit të kishte rezultate shumë të larta. Nuk ka lidhje me pjesën e medaljes, por më shumë me pjesën e të lidhur dhe të të kuptuarit gjërave bashkë.
Rudina Magjistari: E ka ndikuar në një frymëzim më shumë.
Taulant Stërmasi: Nëse unë si trajner dhe si njeri investohem shumë te partneri edhe partneri ndoshta ka detyrimin, duket sikur do ta kthejë. Është një motiv më tepër. Kam dëgjuar Luizën që ka thënë që dua të dal më mirë edhe prej arsyes sime.
Rudina Magjistari: Pra ju keni që në 2019-2020 që jeni si një çift së bashku, çift së bashku, çfarë dhe të dimë më tepër lidhur me raportin tuaj?
Taulant Stërmasi: Ne jetojmë bashkë!
Rudina Magjistari: A ka ndonjë plan për ju, besoj se është koha më e mirë për të marrë vendime.
Taulant Stërmasi: Disa gjëra vijnë vetvetiu dhe janë gjëra normale të një çifti normal. Kështu që disa gjëra janë rrugës dhe do shohim.
Luiza Gega: Unë vetë vij nga një familje e madhe dhe nuk e shikoj dot veten time pa krijimin e një familjeje, sepse i dashuroj fëmijët. Por, arsyeja pse unë kam folur për raportin është se nuk doja që t’i jepja vëmendje kësaj gjëje më shumë se sa asaj që unë bëja dhe përpiqesha. Mendoja që do vinte momenti i duhur.
Rudina Magjistari: Kur do të vijë momenti që t’ia bësh propozimin Luizës?
Taulant Stërmasi: Unë propozimin ia kam bërë, por ju nuk e keni marrë vesh.
Luiza Gega: Ne kemi një vit që e kemi bërë familjare, kemi bërë fejesën. Ne jemi një familje tradicionale, mami insistonte shumë dhe e bëmë edhe për t’iu bërë qejfin prindërve.
Rudina Magjistari: Kur do të jetë dasmë?
Taulant Stërmasi: Dasmë do të ketë me patjetër, por jo tani afër.