Probleme shëndetësore për Agustin Kolën, legjenda bardheblu i shtruar në spital

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 21:30
Sport

Agustin Kola, një nga emrat më të njohur të futbollit shqiptar, po kalon një periudhë të vështirë. Ish-lojtari i Tiranës aktualisht është i shtruar në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” në Tiranë.

Për Kolën është bërë trajtim i specializuar, pasi është diagnostikuar me ulçerë në stomak. Për momentin, gjendja e tij është e stabilizuar, ndërsa duket i nevojshëm përkujdesi i mjekëve, edhe për një periudhë kohore.

Nuk mund të mungonte një postim në rrjetet sociale nga Tirana, me klubin bardheblu që shpreh bindjen se Kola do e fitojë edhe këtë betejë.

