"Nuk ankohem më kurrë për turbulencat", pilotët në kaos! VIDEO nga kabina e avionit brenda Uraganit Melissa

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 09:16
Bota

Videoja e re e fluturimit të zyrtarëve të Administratës Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike (NOAA) në "syrin" e Uraganit Melissa, i cili shkaktoi shkatërrime masive dhe la 30 të vdekur në Karaibe, është marramendëse. Këtë herë, pamjet nuk janë nga sediljet e pasagjerëve të avionit, por nga kabina e pilotit.

Siç mund të shihet në video, fluturimi kryhet me pothuajse zero shikueshmëri brenda një muri resh. 

Pavarësisht turbulencave të forta që gati i rrëzuan pilotin dhe bashkëpilotët nga vendet e tyre, ekuipazhi i avionit përballet me situatën me qetësi pa treguar as gjurmën më të vogël të frikës.

