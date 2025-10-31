"Nuk ankohem më kurrë për turbulencat", pilotët në kaos! VIDEO nga kabina e avionit brenda Uraganit Melissa
Videoja e re e fluturimit të zyrtarëve të Administratës Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike (NOAA) në "syrin" e Uraganit Melissa, i cili shkaktoi shkatërrime masive dhe la 30 të vdekur në Karaibe, është marramendëse. Këtë herë, pamjet nuk janë nga sediljet e pasagjerëve të avionit, por nga kabina e pilotit.
Siç mund të shihet në video, fluturimi kryhet me pothuajse zero shikueshmëri brenda një muri resh.
Ever wondered what it’s like to fly into the eye of a hurricane?— WeatherNation (@WeatherNation) October 30, 2025
NOAA and their trusty plane, Kermit, just gave us a front-row seat to the chaos inside the eye of #Melissa..... and let’s just say, this was no smooth flight. ✈️ pic.twitter.com/zk7QKcbgo8
Pavarësisht turbulencave të forta që gati i rrëzuan pilotin dhe bashkëpilotët nga vendet e tyre, ekuipazhi i avionit përballet me situatën me qetësi pa treguar as gjurmën më të vogël të frikës.