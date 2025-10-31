Avioni humbet lartësinë dhe kryen ulje emergjente, plagosen pasagjerët
Një fluturim i kompanisë amerikane JetBlue është detyruar të bëjë një ulje emergjente në Tampa të Floridas, pasi humbi papritur lartësinë gjatë udhëtimit nga Kankuni drejt Nju Xhersit.
Sipas autoriteteve lokale, të paktën 15 pasagjerë janë dërguar në spital për trajtim mjekësor. Kompania ajrore njoftoi se aeroplani, një Airbus A320, pësoi një humbje të papritur lartësie për shkaqe ende të paqarta.
Administrata Federale e Aviacionit ka hapur një hetim zyrtar për të përcaktuar shkaqet e problemit në sistemin e kontrollit të fluturimit që detyroi pilotin të kërkonte ulje të menjëhershme në aeroportin e Tampës.
Megjithë humbjen e shpejtësisë së lartësisë, avioni arriti të ulej me sukses, dhe menjëherë pas mbërritjes në pistë u aktivizuan operacionet e shpëtimit.
Burime lokale raportojnë se disa nga të plagosurit pësuan goditje dhe kontuzione për shkak të turbulencës së papritur.
Aktualisht po zhvillohen kontrollet teknike mbi avionin për të identifikuar ndonjë defekt në sistemet e kontrollit të fluturimit.