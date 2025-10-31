Takimi i Merz me Erdogan, DW: Kultivim i marrëdhënieve gjermano-turke! Ja çështja ku ka mosmarrëveshje
Kancelari Friedrich Merz u takua me Presidentin turk Erdoğan. Ishte një vizitë e veçantë, e karakterizuar nga kultivimi i marrëdhënieve gjermano-turke. Vetëm lidhur me Lindjen e Mesme duket se ka mosmarrëveshje.
Në konferencën e përbashkët për shtyp kancelari Friedrich Merz iu referua krizave gjeopolitike të dominuara nga fuqitë ndërkombëtare. Kjo kërkon partneritete më të ngushta strategjike për Gjermaninë dhe sipas Merz, Turqia nuk mund të anashkalohet në asnjë mënyrë.
Të dyja vendet janë të lidhura ngushtë si nga pikëpamja sociale edhe ekonomike, tha Merz, dhe se kjo përbën themelin e marrëdhënieve dypalëshe. Po ashtu si Gjermania dhe Turqia janë anëtare të NATO-s pra kanë lidhje edhe sa i përket politikës së sigurisë.
Turqia ka rol të rëndësishëm në konfliktet ndërkombëtare
Presidenti turk luan një rol kyç në konfliktet aktuale. Erdogani është i përfshirë ndjeshëm si në procesin e paqes në Lindjen e Mesme, edhe në marrëveshjen për armëpushimin në Gazë. Kancelari Merz e falënderoi atë për këtë gjatë konferencës për shtyp. Merz diskutoi me Erdoganin se si ky proces paqeje mund të sigurohej më tej, edhe pse të dy kanë pikëpamje shumë të kundërta lidhur me organizatën terroriste Hamas si dhe qëndrime krejt të kundërta ndaj Izraelit.
I pyetur nga një gazetar turk për qëndrimin ndaj Izraelit Merz theksoi se Gjermania do të qëndrojë gjithmonë “me vendosmëri në anën e shtetit të Izraelit”. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Gjermania do të pranojë çdo vendim të marrë nga një qeveri izraelite.
Kurse Presidenti turk iu referua 60,000 njerëzve të vrarë në Rripin e Gazës nga sulmet dhe bombardimet izraelite dhe e akuzoi sërish Izraelin për “gjenocid” dhe për lënien e popullsisë palestineze që të vdesë nga uria.
Ukraina, migrimi dhe gjendja e të drejtave të njeriut në Turqi
Lufta në Ukrainë ishte gjithashtu temë e diskutimit: Turqia dëshiron të ndërmjetësojë dhe ka organizuar tashmë takime midis palëve ndërluftuese. Megjithatë deri tani nuk ka pasur shumë sukses. Erdogani po i mban të gjitha opsionet e tij të hapura: ai po furnizon me armë Ukrainën, por nuk po merr pjesë në paketat e sanksioneve evropiane kundër Rusisë. Merzi shpreson që në këtë çështje do të ketë përparime.
Kancelari gjerman gjithashtu dëshiron të arrijë marrëveshje me Erdoganin në çështjen e migracionit. Ai dëshiron që Turqia të mbështesë Gjermaninë për dëbimin e të huajve. Kjo nuk përfshin vetëm qytetarët turq, por edhe dëbimet në Siri. Merz beson se bisedimet për këtë temë janë në rrugën e duhur.
I pyetur për çështjen e të drejtave të njeriut në Turqi Merzi u përgjigj shkurt në konferencën për shtyp. Ai shpjegoi se në Turqi ka situata që nuk korrespondojnë me kuptimin tonë të sundimit të ligjit. Kancelari Merz tha se në diskutimet me Presidentin Erdogan, i kishte shprehur shqetësimin në lidhje me pavarësinë e gjyqësorit, por nuk dha detaje./DW