Nga zemra, Covid-i dhe operacionet plastike, kalvari i gjatë në dyert e spitaleve të “kavalierit” Silvio Berlusconi

Që nga maji i vitit 1997, kur u operua për kancerin e prostatës, presidenti i Forza Italia ka kryer operacione të shumta. Shtrimi i Silvio Berlusconit në terapi intensive në spitalin San Raffaele në Milano për shkak të një infeksioni në mushkëri, është vetëm i fundit në një seri të gjatë.

Ish-kryeministri 86-vjeçar ishte shtruar në spital në vitin 2022 për një infeksion që ishte trajtuar me antibiotikë ndërsa në vitin 2016 iu nënshtrua një operacioni për zëvendësimin e valvulës së aortës. Por fillimi i vizitave në spital të ish-kryeministrit daton shumë kohë më parë.

Ishte maji i vitit 1997 kur Silvio Berlusconi iu nënshtrua një operacioni për kancerin e prostatës në San Raffaele, të cilin ai vetë ndihmoi në krijimin, në periferi të Milanos, jo shumë larg studiove Mediaset dhe Milano 2. Një problem shëndetësor për të cilin presidenti i Forza Italia foli vetëm disa vite më vonë me djemtë e një komuniteti të rimëkëmbjes në Veneto.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Që nga ai operacion, ish-kryeministri i është nënshtruar shumë operacioneve të tjera. Në vitin 2006 në Antwerp ai iu nënshtrua një operacioni për të hequr një fragment nga menisku. Në fund të nëntorit të po atij viti, ai u shtrua sërish në spital pas sëmundjes që e goditi gjatë një eventi të Forza Italia në Montecatini. Muajin pasardhës ai u nis për në Cleveland, Ohio, ku iu implantua një stimulues kardiak.

Ai u shtrua gjithashtu në spital në San Raffaele më 13 dhjetor 2009, pasi u godit në fytyrë nga një statujë nga katedralja e hedhur nga Massimo Tartaglia në një tubim elektoral në Piazza Duomo. Disa herë më vonë, për shkak të dëmtimit të shkaktuar nga sulmi, “kavalierit” iu desh t’i nënshtrohej trajtimeve dhe operacioneve, përfshirë atë në nofull në vitin 2011.

Në vitin 2010 ishte radha e ndërhyrjes në Humanitas në Rozzano për tendinitin në dorën e majtë; në vitin 2013 lind problemi i uveitit, një sëmundje e syrit, e cila e detyroi të shtrohet sërish në spitalin San Raffaele. Në prill të vitit 2014, Berlusconi u përball me një inflamacion të gjurit dhe në dhjetor të po atij viti një përsëritje të uveitit.

Në vitin 2015 Berlusconi iu nënshtrua zëvendësimit të stimuluesit kardiak, një vit më pas ish-kryeministri iu nënshtrua operacionit të kataraktit dhe më pas zëvendësimit të valvulës së aortës.

Një rrugëtim me etapa, me aksidente të shumta rrugore që kreu i Forza Italia është përballur deri më sot, gjithmonë me besim të plotë te mjekët. Në vitin 2019 ai u operua për një pengesë të zorrëve. Në shtator 2020 një ndalesë e re me shtrimin në spital, sërish në San Raffaele, për shkak të Covid-it të cilin ai e përcaktoi si një “sëmundje djallëzore”.

I dorëhequr pas rreth dhjetë ditësh, iu desh të përballej me pasojat e sëmundjes për një kohë të gjatë, gjë që e çoi në qëndrime të tjera të shkurtra në spital.

Në janar 2021, ai kalon disa ditë në qendrën kardiotorakale në Mynih. Shtrimi i fundit në spital marsin e kaluar: katër ditë shtrimi ende në San Raffaele, të justifikuara si kontrolle rutinë.

Për të ardhur me shtrimin e tij të fundit po në spitalin San Raffaele të Milanos, ku ndërroi jetë krah vëllait të tij, Paolo Berlusconi dhe fëmijëve Marina, Eleonora, Barbara dhe Pier, duke mos arritur që të fitonte betejën me infeksionin në mushkëri dhe leuceminë.

Kujtojmë se, Berlusconi është sulmuar jo pak herë edhe në mediat vendase për ndërhyrjet e tij të shumta estetike, të kryera ndër vite, e sidomos vitet e fundit, të cilat kapin vlera marramendëse, duke pasur parasysh moshën e ish-kryeministrit të ndjerë dhe pamjes së tij të jashtme.