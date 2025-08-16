Ndahet nga jeta Pippo Baudo, ikona e televizionit italian
Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, më i njohur si Pippo Baudo, prezantues legjendar italian, ka ndërruar jetë sonte në moshën 89-vjeçare. Baudo ishte një figurë kyçe e televizionit italian për dekada, duke drejtuar emisione si Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, si dhe Festivalin e Sanremos, ku mban rekordin e 13 prezantimeve midis viteve 1968 dhe 2008.
I lindur më 7 qershor 1936 në Militello në Val di Catania, Baudo nisi karrierën artistike si pianist dhe këngëtar në orkestrën Moonlight dhe debutoi në televizion në vitin 1959. Në fillim të viteve 1960 u bë prezantues në RAI dhe u bë i njohur falë emisionit Settevoci në vitin 1966. Debutimi i tij në Festivalin e Sanremos erdhi më 1968, duke u shndërruar në një nga fytyrat më të njohura të muzikës dhe televizionit italian.
Përveç televizionit, ai shfaqej edhe në teatër, filma dhe seriale, dhe shkroi disa këngë të përdorura në emisione dhe film. Karriera e tij shënoi kulmin në vitet 1980 dhe 1990, ku drejtoi disa edicione të Fantastico dhe të Festivalit të Sanremos, duke regjistruar audienca rekord.
Pippo Baudo la pas dy fëmijë, Alessandro dhe Tiziana, dhe ishte martuar dy herë, përfshirë një lidhje të gjatë me sopranon Katia Ricciarelli. Kohët e fundit shfaqjet e tij në televizion ishin të rralla, me paraqitjen e fundit në shtator 2023.
Ai do të mbahet mend si një nga ikonat më të mëdha të televizionit italian, i cili bëri histori përmes karrierës së tij të gjatë dhe ndikimit të jashtëzakonshëm në kulturën popullore italiane.