Moment i sikletshëm/ Zelensky pyetet për zgjedhjet në Ukrainë: Jemi në luftë
I pyetur nga një gazetar nëse është i hapur për mbajtjen e zgjedhjeve në Ukrainë, Presidenti Zelenskyy përgjigjet pozitivisht. Por ai thotë se kjo duhet të bëhet në rrethana të sigurta.
"Sepse gjatë luftës, nuk mund të kesh zgjedhje. Kjo do të duhej të ndodhte në tokë, det dhe qiell për të bërë të mundur kryerjen e zgjedhjeve "demokratike" dhe "ligjore", thotë Zelenskyy, duke shtuar se mund të nevojitet një armëpushim.
Presidenti Trump përgjigjet dhe është e vështirë të kuptohet nëse po është sarkastik apo po bën shaka: "Pra, ju thoni se gjatë luftës nuk mund të keni zgjedhje?
Zelenskyy qesh dhe Trump buzëqesh ndërsa dyshja bisedojnë përballë njëri-tjetrit, me udhëheqësin ukrainas që thotë "ju pëlqen kjo ide?".