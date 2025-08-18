LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Moment i sikletshëm/ Zelensky pyetet për zgjedhjet në Ukrainë: Jemi në luftë

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 20:24
Bota

Moment i sikletshëm/ Zelensky pyetet për zgjedhjet në

 I pyetur nga një gazetar nëse është i hapur për mbajtjen e zgjedhjeve në Ukrainë, Presidenti Zelenskyy përgjigjet pozitivisht. Por ai thotë se kjo duhet të bëhet në rrethana të sigurta.

"Sepse gjatë luftës, nuk mund të kesh zgjedhje. Kjo do të duhej të ndodhte në tokë, det dhe qiell për të bërë të mundur kryerjen e zgjedhjeve "demokratike" dhe "ligjore", thotë Zelenskyy, duke shtuar se mund të nevojitet një armëpushim.

Presidenti Trump përgjigjet dhe është e vështirë të kuptohet nëse po është sarkastik apo po bën shaka: "Pra, ju thoni se gjatë luftës nuk mund të keni zgjedhje?

Zelenskyy qesh dhe Trump buzëqesh ndërsa dyshja bisedojnë përballë njëri-tjetrit, me udhëheqësin ukrainas që thotë "ju pëlqen kjo ide?".

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion