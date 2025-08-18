Trump nuk e përjashton dërgimin e trupave amerikane për të ruajtur paqen në Ukrainë
SHBA mund te dergoje trupa ushtarake te saj ne Ukraine. Fakti që Presidenti Donald Trump nuk e përjashtoi menjëherë dërgimin e trupave amerikane në Ukrainë për të ruajtur një paqe përfundimtare është një zhvillim i rëndësishëm.
Roli i SHBA-së në të ashtuquajturat garanci sigurie për Ukrainën është në qendër të bisedimeve të sotme në Shtëpinë e Bardhë.
Trump tha se çështja do të diskutohet më vonë sot me udhëheqës të tjerë evropianë dhe la të kuptohej se së shpejti mund të ketë informacione shtesë mbi këtë temë.
Edhe pse ai tha se kombet evropiane do të merrnin drejtimin në çdo garanci sigurie, hapja e tij e dukshme për të lejuar trupat amerikane - "Do të ketë shumë ndihmë", tha ai - është një zhvillim i ri.
Trump u zgjodh pjesërisht mbi bazën e një premtimi për të mbajtur trupat amerikane larg konflikteve të huaja, dhe madje disa anëtarë të administratës së tij kanë mbështetur një rol shumë të reduktuar të SHBA-së në luftën e Ukrainës.
CNN citon se Trump nuk u zotua për asgjë në komentet e tij. Por fakti që ai nuk e hoqi opsionin nga tavolina mund të sinjalizojë një ndryshim në qasje, ndërsa ai kërkon t'i japë fund luftës.