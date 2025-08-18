LEXO PA REKLAMA!

Trump kapet sërish me veshjen e Volodymyr Zelenskyt, komenti i papritur: Dukesh mirë me...

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 20:16
Bota

Trump kapet sërish me veshjen e Volodymyr Zelenskyt, komenti i papritur:

Takimi i rëndësishëm Trump-Zelenksy është shoqëruar edhe me nota humori, ndryshe nga takimi i parë mes tyre.

Njëri nga gazetarët u dëgjua teksa i tha Zelenskyt se “duket shumë bukur me kostumin që ke veshur”. Këtë e aprovoi edhe presidenti Donald Trump i cili tha “kështu mendoj dhe unë, ia thashë”.

Kjo vjen pas kritikave që mori Zelensky në takimin në zyrën Ovale për veshjen e tij “jo serioze”, sipas amerikanëve.

 

 

 

