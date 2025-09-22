“Më ndihmoi një shqiptar”, groposi nënën për të përfituar pensionin e saj, grekja: S’kisha para
“Nëna ime vdiq nga shkaqe patologjike. Kur kjo ndodhi, vendosa ta varrosja me ndihmën e Janit, një shqiptar, sepse po përballesha me probleme financiare. Nuk kisha para dhe kisha nevojë për to.” Kështu tha drejtoresha 62-vjeçare e KEP-it në Viotia, e cila akuzohet se e ka varrosur nënën e saj pranë shtëpisë së saj.
Hetimi mbi rrethanat në të cilat ndodhi incidenti i paprecedentë është ende duke vazhduar, me oficerët e policisë që përpiqen të hedhin dritë ngjarjen.
Një nga pikëpyetjet e ngritura nga hetuesit është se kush është ky “Jani” të cilit i referohet e akuzuara.
Ajo tha se shqiptari ishte punëtor në fshat, por deri më tani askush që ka folur me policinë nuk e ka identifikuar atë.
Hetuesit e konsiderojnë thelbësore gjetjen e tij pasi, sipas të akuzuarës, ai ishte personi që e ndihmoi të transportonte dhe varroste nënën e saj.
Çështja është nëse ky burrë ekziston vërtet, pasi, siç u përmend më sipër, askush nuk e njeh ose nuk e ka parë.
Sa i përket nënës së 62-vjeçares., banorët u thanë autoriteteve se nuk e kishin parë që nga viti 2021 dhe se e akuzuara u thoshte vazhdimisht se ajo ishte në azil për të moshuar.