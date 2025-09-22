LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Më ndihmoi një shqiptar”, groposi nënën për të përfituar pensionin e saj, grekja: S’kisha para

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 09:49
Bota

“Më ndihmoi një shqiptar”, groposi nënën

“Nëna ime vdiq nga shkaqe patologjike. Kur kjo ndodhi, vendosa ta varrosja me ndihmën e Janit, një shqiptar, sepse po përballesha me probleme financiare. Nuk kisha para dhe kisha nevojë për to.” Kështu tha drejtoresha 62-vjeçare e KEP-it në Viotia, e cila akuzohet se e ka varrosur nënën e saj pranë shtëpisë së saj.

Hetimi mbi rrethanat në të cilat ndodhi incidenti i paprecedentë është ende duke vazhduar, me oficerët e policisë që përpiqen të hedhin dritë ngjarjen.

Një nga pikëpyetjet e ngritura nga hetuesit është se kush është ky “Jani” të cilit i referohet e akuzuara.

Ajo tha se shqiptari ishte punëtor në fshat, por deri më tani askush që ka folur me policinë nuk e ka identifikuar atë.

Hetuesit e konsiderojnë thelbësore gjetjen e tij pasi, sipas të akuzuarës, ai ishte personi që e ndihmoi të transportonte dhe varroste nënën e saj.

Çështja është nëse ky burrë ekziston vërtet, pasi, siç u përmend më sipër, askush nuk e njeh ose nuk e ka parë.

Sa i përket nënës së 62-vjeçares., banorët u thanë autoriteteve se nuk e kishin parë që nga viti 2021 dhe se e  akuzuara u thoshte vazhdimisht se ajo ishte në azil për të moshuar.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion