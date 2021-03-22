Lufta në brigjet e Turqisë çështje kohe, 14 flota 'pushtojnë' Detin e Zi
“Lufta në Detin e Zi është çështje kohësh”. Kështu raportojnë mediat turke, duke iu referuar atmosferës së krijuar, ku 14 flota kanë mësyrë në Detin e Zi.
14 vende, përfshirë Turqinë kanë vendosur flotën e tyre në Detin e Zi, ndërkohë që Rusia ka bërë lëvizje të menjëhershme.
Sytë janë drejtuar nga Rusia siç pritej, me një numër të madh anijesh luftarake të grumbulluara në Detin e Zi dhe nga ana tjetër 2,400 ushtarë në ushtritë e NATO-s që janë vendosur në rajon.
AgjenciA e lajmeve në Moskë, RIA Novosti raporto se Rusia dërgoi të gjitha nëndetëset në rajon në Detin e Zi kur filloi stërvitja e NATO-s. Komandantët rusë e përshkruajnë lëvizjen e Vladimir Putinit si të “paparë”.
“Të gjitha nëndetëset në flotën e Detit të Zi lanë bazat e tyre për të përmbushur detyrën e dhënë. Ata nuk janë në asnjë bazë nëndetëse,” tha komandanti i flotës, Nën-Admirali Igor Osipov.
Kapiteni Anatoli Varochkin, komandanti i flotës së nëndetëseve, deklaroi se një dërgesë e ngjashme nuk ishte bërë deri më tani. “Kjo nuk ka ndodhur më parë në flotat e tjera të Rusisë”, theksoi ai.
Stërvitjet e NATO-s, veçanërisht në Detin e Zi dhe Detin Baltik, e zemërojnë Rusinë. Komanda e Forcave Detare të SHBA-së Evropë-Afrikë njoftoi se USS Donald Cook dhe USS Porter, të cilët mund të mbajnë raketa të drejtuara, përsëri lundruan në Detin e Zi me anije luftarake turke në fillim të marsit.
Sipas deklaratës, përveç anijeve luftarake TCG Turgutreis dhe TCG Oruçreis, u ngritën edhe dy avionë turq F-16 . Përveç kësaj, aeroplani patrullues i “Kalorësve Gri” ishte gjithashtu në qiellin e Detit të Zi.
Në deklaratë, e cila u kujtua se USS Donald Cook dhe USS Porter hynë në Detin e Zi në janar, u theksua se stërvitjet përmirësuan lëvizjen e përbashkët të shumë anijeve.
Kjo stërvitje çoi në konkurrencën më të madhe në Detin e Zi në vitet e fundit.
Një avion rus Su-24 u pa duke iu afruar anijeve detare, në imazhin e shpërndarë nga SHBA në llogarinë Twitter të Forcave të Marinës Evropiane.
Ushtria amerikane njoftoi se avioni që fluturonte shumë ulët kaloi nga anijet që lundronin në ujërat ndërkombëtare. Deklarata theksoi se misioni në Detin e Zi është një përgjigje ndaj lëvizjeve gjithnjë e më agresive të Rusisë.
Disa ditë pas fluturimit të ulët, këtë herë avionët francezë që fluturonin mbi Detin e Zi u bllokuan nga avionët luftarakë rusë.
Nga ana tjetër, ushtria ruse njoftoi se sistemet radare zbuluan objektiva ajrorë që u afroheshin kufijve të tyre në qiellin e ujërave ndërkombëtare në Detin e Zi.
Rusia nuk e fsheh shqetësimin e saj me stërvitjet në Detin e Zi. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Maria Zaharova reagoi zyrtarisht për stërvitjen e Flotës së 6-të me anijet luftarake turke në Detin e Zi. “Flota e 6-të e SHBA po vdes për të gjetur armiq në Detin e Zi”, tha Zaharova.
“Zona tensioni po krijohen përgjatë kufijve tanë. Prania amerikane në Detin e Zi është provokim,” tha Aleksandr Jilin, ekspert ushtarak rus.