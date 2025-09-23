LEXO PA REKLAMA!

Dronë mbi Kopenhagen, mbyllet aeroporti kryesor në Danimarkë! Fluturimet devijohen pas alarmit

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 08:19
Bota

Dronë mbi Kopenhagen, mbyllet aeroporti kryesor në Danimarkë!

Një alarm u dha të hënën në mbrëmje në Aeroportin e Kopenhagenit, në Danimarkë pasi disa dronë u shfaqën në hapësirën ajrore, duke detyruar autoritetet të urdhërojnë mbylljen e menjëhershme të aeroportit.

Sipas faqes së specializuar të internetit Flightradar, e cila monitoron transportin ajror, të gjitha ngritjet dhe uljet janë pezulluar që nga ora 20:26, sipas orës lokale.

Deklarata e policisë përmend 2-3 dronë të mëdhenj.

Pak kohë më vonë, rreth orës 9 të mbrëmjes (ora lokale), u raportua se dronë ishin shfaqur pranë një zone ushtarake në Oslo, Norvegji. Dronët u vunë re nga personeli i njësisë dhe dy persona nga Singapori u arrestuan pak kohë më vonë.

Të paktën 20 fluturime për në dhe nga kryeqyteti danez u anuluan ose u vonuan të hënën në mbrëmje, sipas informacionit të fluturimit të publikuar në faqen zyrtare të Aeroportit të Kopenhagenit.

Dhjetëra fluturime me destinacion Kopenhagenin u devijuan në aeroporte më të vogla në Danimarkë, ndërsa të tjera u drejtuan për në Göteborg dhe Malmo në Suedi, tha aeroporti.

 

