Izrael, zhduket prokurorja ushtarake që publikoi videon e abuzimit me të burgosurin palestinez
Yifat Tomer-Yerushalmi dha dorëheqjen të premten pasi pranoi se lejoi publikimin e një videoje që tregonte ushtarë izraelitë që abuzonin me një të burgosur palestinez. Më herët sot, Netanyahu shprehu zemërimin e tij për videon, e cila “është dëmi më i keq për imazhin e ushtrisë”.
Për orë të tëra pati frikë për fatin e Yifat Tomer-Yerushalmi. Deri të premten, ajo mbante gradën e gjenerales dhe ishte prokurorja e përgjithshme e forcave të armatosura, pozicioni më i lartë ligjor në ushtri.
Ajo dha dorëheqjen pasi pranoi se “autorizoi publikimin” e një videoje të shfaqur nga Channel 12, e cila dokumentonte ushtarë që abuzonin me një të burgosur palestinez në bazën Sde Teiman. Pas publikimit të asaj videoje, u arrestuan pesë rezervistë.
Në video, palestinezi shkelet në tokë, i nënshtrohet goditjeve elektrike me një taser dhe torturohet me thikë derisa i lëndohet rektumi.
Kur u përhap lajmi për akuzat e rojeve, deputetë të ekstremit të djathtë sulmuan kazermat për të ndaluar policinë ushtarake.
Tomer-Yerushalmi tha se u shty ta publikonte videon nga frika se kjo do të “vënte në pikëpyetje detyrën tonë për të hetuar kur ka dyshime të arsyeshme për dhunë ndaj një të ndaluari”.
Sot, tre ditë pas dorëheqjes së saj, ish-prokurorja u zhduk për disa orë. Eyal Zamir, Shefi i Shtabit të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit, udhëzoi Drejtorinë e Operacioneve të aktivizonte “të gjitha mjetet e disponueshme për ta gjetur atë”. Kërkimi u përqendrua në plazhin Hatzuk në Tel Aviv: makina e saj u gjet aty pranë, me një letër brenda. Ish-prokurorja u gjet më vonë “shëndoshë e mirë” pasi kontaktoi bashkëshortin e saj.
Megjithatë, stuhia kundër saj nuk do të shuhet. Gjithashtu sot, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe përfaqësuesit e linjës së ashpër në koalicion shprehën edhe një herë zemërimin e tyre për publikimin e videos. “I ka shkaktuar dëme të mëdha imazhit të Shtetit të Izraelit dhe Forcave Mbrojtëse të Izraelit, si dhe ushtarëve tanë. Ky është ndoshta sulmi më serioz ndaj imazhit të Shtetit të Izraelit që nga krijimi i tij. Nuk mbaj mend asgjë kaq të synuar dhe intensive”, tha ai. “Kjo kërkon një hetim të pavarur dhe të paanshëm, dhe pres që ai të kryhet.”
Netanyahu menjëherë filloi ta përdorte çështjen për të forcuar fushatën e tij kundër sistemit ligjor, përfshirë Gjykatën Supreme: një luftë që ai e ka zhvilluar që kur erdhi në pushtet në janar 2023.
Në një video tjetër që ai vetë e promovoi, Itamar Ben-Gvir, Ministër i Sigurisë Kombëtare dhe një udhëheqës fanatik i kolonëve, bëri thirrje për “dënimin me vdekje për terroristët”. Në këmbët e tij, të shtrirë në tokë me duar të lidhura dhe me sy të mbyllur, janë anëtarë të forcës Nukhba të Hamasit të kapur më 7 tetor 2023, ndërsa sulmonin kibucët dhe qytetet në Izraelin jugor, duke vrarë 1,200 njerëz. Pengjet e liruara në javët e fundit kanë thënë se shfaqjet e Ben-Gvir me të ndaluarit shkaktuan hakmarrje nga fundamentalistët.
Sipas një raporti të klasifikuar të Departamentit të Shtetit, gjatë luftës dyvjeçare në Gaza, ushtarët izraelitë kryen “qindra” shkelje të ligjeve të të drejtave të njeriut në SHBA. Por shqyrtimi i tyre mund të zgjasë “disa vjet”: sipas rregullit Leahy, Shtetet e Bashkuara nuk mund të ofrojnë ndihmë ushtarake ose armë për kombet që kryejnë këto krime.