Italia mes vapës dhe motit të keq, përmbytje në Friuli-Venezia Giulia, ALARMI vazhdon në 12 rajone

Alarmi për fenomene ekstreme vazhdon në 12 rajone të Italisë. Mbrojtja Civile ka lëshuar alarmin portokalli për ditën e sotme në Lombardi si dhe në pjesën më të madhe të rajoneve Veneto dhe Friuli Venezia Giulia.

Paralelisht, është vlerësuar një alarm i verdhë për Trentino-Alto Adige, Toskanë, Lazio, Umbria, Marche, Campania, si edhe për disa zona të Piemonte-s, Ligurisë dhe Emilia-Romagna-s.

Ky alarm është pasojë e motit të keq që ka përfshirë gadishullin që nga fundjava, pas një vale të fortë të nxehti që ka përshkuar vendin nga veriu në jug gjatë ditëve të fundit. Në zonat veriore tashmë janë raportuar edhe lëndimet e para për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike.

Sipas parashikimeve të Meteo.it, shqetësimi i parë i muajit korrik do të sjellë paqëndrueshmëri të mëtejshme, veçanërisht në verilindjen e largët dhe në zonat e brendshme të Qendrës dhe Jugut. Pas kësaj, një sistem tjetër i fuqishëm, i njohur si “shqetësimi numër 2 i korrikut”, pritet të godasë vendin në pjesën e dytë të ditës, i shoqëruar nga një fazë e re stuhish intensive në veri.

Ky sistem i dytë do të sjellë pas vetes një atmosferë të paqëndrueshme që të martën do të favorizojë formimin e stuhive të forta në verilindje dhe në zonat e Apenineve. Këto sisteme do të shoqërohen me flukse ajri më të ftohtë, të cilat tashmë kanë nisur të sjellin një rënie të ndjeshme të temperaturave në pjesën më të madhe të vendit.

Deri në mesin e javës, vala e të nxehtit pritet të përfundojë përfundimisht edhe në rajonet më jugore dhe në Siçili.