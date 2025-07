Plani i Izraelit/ Një qytet humanitar për 600 mijë banorët e Gazës, do të ndërtohet mbi rrënojat e Rafah-ut

Ministri i Mbrojtjes së Izraelit, Israel Katz, u tha gazetarëve në një konferencë për shtyp sot se ai udhëzoi IDF-në dhe ministrinë që të paraqesin një plan për të krijuar një qytet të ri humanitar” në Rripin jugor të Gazës, mbi rrënojat e Rafah-ut.

Ideja e zonës humanitare, sipas Katz, është që fillimisht të akomodohen rreth 600,000 palestinezë që kanë jetuar në zonën Maëasi në bregdet, pasi janë zhvendosur nga vende të tjera në Rrip, pasi i kanë kontrolluar për t’u siguruar që nuk po hyjnë operativë të Hamasit.

Palestinezët nuk do të lejohen të largohen nga zona, thotë ai.

Përfundimisht, ideja është që e gjithë popullsia civile palestineze të sillet në zonë, ndërsa IDF-ja ta sigurojë atë nga distanca, ndërsa organet ndërkombëtare punojnë për të menaxhuar zonën. Sipas Katz, në zonë do të krijohen edhe katër vende të tjera për shpërndarjen e ndihmave.

Katz thekson gjithashtu ambicien e tij për të inkurajuar palestinezët që të “emigrojnë vullnetarisht” nga Rripi i Gazës në vende të tjera, duke thënë se ky plan “duhet të përmbushet”.

Është e paqartë nëse zona do të përdoret si pikë tranziti, siç përshkruhet në një raport të Reuters më herët sot, i cili detajon planet për “Zonat Humanitare të Tranzitit” ku banorët e Gazës mund të “banojnë përkohësisht, të deradikalizohen, të riintegrohen dhe të përgatiten për t’u zhvendosur nëse dëshirojnë ta bëjnë këtë”.

Drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes, Amir Baram, ka filluar tashmë të përparojë planifikimin për zonën, të cilën Katz thekson se nuk do të drejtohet nga IDF, por nga organe ndërkombëtare.

Katz nuk specifikon se cilat organizata ndërkombëtare do ta operojnë qytetin, dhe përveç Fondacionit Humanitar të Gazës të mbështetur nga Izraeli dhe SHBA-të, nuk ka gjasa që ndonjëra prej tyre të bashkëpunojë, duke pasur parasysh se plani synon të zhvendosë të gjithë popullsinë palestineze të Rripit. Ekzistojnë gjithashtu shqetësime se Izraeli do të krijojë vendbanime në zonat që i evakuon me forcë. Kryeministri Benjamin Netanyahu thotë se ky nuk është plani i tij, por ai u detyrohet partnerëve të koalicionit të ekstremit të djathtë, të cilët janë të vendosur ta çojnë atë deri në fund.

Katz thotë se Izraeli kërkon të mbajë Korridorin Morag, në veri të Rafah, në një marrëveshje pengjesh me Hamasin. Gjatë një armëpushimi të mundshëm 60-ditor, Izraeli do të punojë për të krijuar zonën e re humanitare në jug të korridorit, thotë ai.