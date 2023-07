Itali, vala e tretë e të nxehtit të verës, pritet piku prej 48 gradësh

Italia po përgatitet për një valë të re të të nxehtit, e treta e verës së vitit 2023, e cila do të godasë vendin nga veriu në jug nga dita e sotme dhe në vazhdim.

Në shumë zona pritet një rritje e mëtejshme e temperaturave, të cilat mund të thyejnë rekordet e regjistruara në vitet e kaluara me maksimum deri në 48 gradë në zonat e brendshme të Sardenjës.

Ndërkohë, imazhet e turistëve të sfilitur nga vapa gjatë radhëve të gjata për të admiruar monumentet, i kanë dhënë Romës një titull të ri në rubrikat e The Times të Londrës: Nga “ Qyteti i përjetshëm ”, Kryeqyteti është shndërruar në “qytet ferr”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Vala e re e jashtëzakonshme e të nxehtit është shkaktuar edhe një herë nga anticikloni afrikan, i cili po përparon në të gjithë pellgun e Mesdheut. Në Romë termometri mund të rritet deri në 43 gradë. Priten 44 gradë në Foggia, Agrigento dhe Oristano, 45 në Sirakuzë. Është një vapë intensive dhe e përhapur, e cila sipas ekspertëve do të zgjasë edhe javën e ardhshme dhe që do të ruajë vlerat mbi mesataren edhe gjatë natës.

Gjashtëmbëdhjetë qytete janë në alert për shkak të temperaturave. Për sot, të dielën 16 korrik, Ministria e Shëndetësisë ka treguar deri në 16 qytete me pika të kuqe, Bari, Bolonja, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firence, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma. dhe Viterbo.

Nëntë janë qytetet me një ngjitëse portokalli Ankona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Venecia dhe Verona. Së fundi, një pikë e verdhë mbetet vetëm për Napolin dhe Torinon.

BBC hap faqen e saj të internetit me një artikull kushtuar të nxehtit në Evropë, me titull: “Vala e të nxehtit në Evropë: alarm i kuq lëshuar në 16 qytete italiane”. Në të njëjtën linjë është edhe “The Guardian” dhe vëren ndër të tjera se në Siçili dhe Sardenjë rrezikon temperatura deri në 48 gradë dhe me artikuj shoqërues për situatën meteorologjike në Greqi, Spanjë dhe Uruguai.

Në faqen e saj të internetit, britanikja Sky News i kushton një seksion të përditësuar vazhdimisht emergjencës së nxehtësisë, nën titullin: “Vala e të nxehtit në Evropë: Italia ‘nuk ka më katër stinë'”.