Industria e BE-së përballet me rregullat e reja amerikane për importet e çelikut dhe aluminit
Publikuar më 19/09/2025 – 16:35 GMT+2
Tarifat e reja të SHBA-ve mbi metalet si çeliku dhe alumini, të dizajnuara për të përcaktuar origjinën e këtyre materialeve në produktet e importuara, po krijojnë një kosto shtesë në krahasim me tarifat bazë të SHBA-ve, sipas përfaqësuesve të industrisë së BE-së. Një zëdhënës nga Asociacioni Evropian i Prodhuesve të Automobilave (ACEA) theksoi se përcaktimi i origjinës së saktë të çelikut ose alumnit nën rregullin “melt and pour” është një proces tepër kompleks, që shpesh kërkon bashkëpunim mes shumicës së furnizuesve, shumë prej të cilëve nuk disponojnë këtë informacion.
Situata komplikohet kur një pjesë bie nën disa kategori tarifash, siç janë çeliku, alumini dhe bakri. Në qershor, administrata amerikane vendosi tarifa prej 50% mbi çelikun dhe alumnin nga BE-ja, dhe në gusht shtoi edhe 407 kategori produktesh të tjera, si aparatet e zjarrit, makineritë dhe materialet ndërtimore që përmbajnë këto metale. Zëdhënësi i ACEA-s theksoi se ndërsa shumica e produkteve specifike për automjetet janë jashtë skenarit, shumë materiale të zakonshme të nevojshme për prodhimin e automjeteve tani janë të ndikueshme.
Disa kompani automobilistike po përballen tashmë me një impakt financiar “të konsiderueshëm”, sipas këtij lobby, i cili po konsolidon numrat për pasojat në sektor. Si rezultat i marrëveshjes tregtare BE-SHBA të arritur në gusht, automjetet evropiane tashmë ndikohen nga tarifa prej 15%.
Përcaktimi i origjinës së produkteve paraqet një sfidë të madhe për industrinë, e cila ankohet për ngarkesat administrative dhe kostot që lidhen. CECIMO, asociacioni evropian i teknologjive të prodhimit, theksoi se këto tarifa shtojnë presion mbi sektorin e mjeteve të punës, duke rritur kostot dhe paqartësitë për eksportuesit evropianë.
Edhe pse BE-ja nuk siguroi përjashtime tarifore për çelikun dhe alumnin që arrijnë në SHBA, shpresat mbetën për arritjen e kuotave tarifore me administratën amerikane, që do të lehtësonin barrën për eksportet evropiane në SHBA.