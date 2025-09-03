I vetëm dhe në rreshtin e fundit, publikohet fotoja e Aleksandër Vuçiç në Kinë!
Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 14:22
Bota
Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç ndodhet në Kinë me rastin e 80-vjetorit të dorëzimit të Japonisë në Luftën e Dytë Botërore.
Në foton e zyrtarëve të huaj me presidentin kinez Xi Jinping dhe presidentin rus, Vladimir Putin shfaqet edhe presidenti serb, Aleksander Vuçiç, por ndodhet i vetëm dhe në rreshtin e fundit.
Pozicionimi i tij në fund është bërë edhe një objekt tallje në Serbi.
Vuçiç është i vetmi lider i vendit të Ballkanit Perëndimor por edhe në Evropë që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës.