I vetëm dhe në rreshtin e fundit, publikohet fotoja e Aleksandër Vuçiç në Kinë!

Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 14:22
Bota

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç ndodhet në Kinë me rastin e 80-vjetorit të dorëzimit të Japonisë në Luftën e Dytë Botërore.

Në foton e zyrtarëve të huaj me presidentin kinez Xi Jinping dhe presidentin rus, Vladimir Putin shfaqet edhe presidenti serb, Aleksander Vuçiç, por ndodhet i vetëm dhe në rreshtin e fundit.

Pozicionimi i tij në fund është bërë edhe një objekt tallje në Serbi.

Vuçiç është i vetmi lider i vendit të Ballkanit Perëndimor por edhe në Evropë që nuk i ka vendosur sanksione Rusisë që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës.

 

 

 

 

 

 

 

