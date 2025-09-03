LEXO PA REKLAMA!

LAJMI I FUNDIT/ Aksident në Lushnjë, makina përfundon në kanal

Lajmifundit / 3 Shtator 2025, 13:38
Aktualitet

Një aksident ka ndodhur pak më herët në segmentin e autostradës Lushnje- Fier, në vendin e quajtur “ Vajkan”. Mësohet se një automjet tip “Benz” ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar i përmbysur në kanalin anësor.

Fatmirësisht tre personat që ndodheshin në automjet nuk kanë pësuar lëndime të rënda.

Ndërkohë në vendngjarje ndodhet policia dhe grupi hetimor të cilët po hetojnë shkaqet e plota të ngjarjes.

