I riu vdes në aksident, përvec gruas, dëmshpërblehet edhe e dashura

“Tri ditë me mua dhe katër me familjen”. Kjo është mënyra se si e dashura e një punëtori 39-vjeçar nga Torino, i cili vdiq në një aksident automobilistik gjatë një udhëtimi pune në tetor 2020, iu dha kompensimi i sigurimit.

Kompensimi në fakt nuk do të ndahet në gjysmë me bashkëshorten: sigurimi do t’ia paguajë atë dyfish dy grave të pranishme në jetën e viktimës. Beteja në gjykate zgjati, por avokati i të dashurës, Gino Michele Domenico Arnone, iu gëzua fitores:

“Askush nuk mund të kishte mohuar legjitimitetin për të dëmshpërblyer atë që ishte kualifikuar si” e dashura e viktimës ‘”, komentoi avokati për La Stampa .

Në fakt, “e dashura e viktimës” kishte kishte qënë e para që kishte konfirmuar identitetin e viktimes në morg pas aksidentit rrugor.

Kishte qënë vetë policia që e kishte kontaktuar, madje më herët sesa të therritej bashkëshortja.