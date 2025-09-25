LEXO PA REKLAMA!

Tërmeti me magnitudë 6.2 godet Venezuelën

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 14:11
Një tërmet me magnitudë 6.2 shkundi Venezuelën gjatë mbrëmjes të së mërkurës, raportoi Vëzhguesi Gjeologjik Amerikan.

Sipas agjencisë, epiqendra ishte 24 kilometra në lindje-verilindje të Mene Grande në Zulia, mbi 600 kilometra në perëndim të kryeqytetit Caracas. Tërmeti kishte një thellësi prej 7.8 kilometrash.

Tërmeti u ndie në disa shtete dhe në Kolumbinë fqinje. Shumë persona u evakuuan nga godinat e banimit dhe qeveritare në zona pranë kufirit. Asnjëri prej dy vendeve nuk ka raportuar dëme.

Televizioni shtetëror nuk e ndërpreu transmetimin, madje përfshiu edhe një segment shkencor të udhëhequr nga presidenti Maduro, gjatë ose pas tërmetit.

Një orë më vonë, ministri i Komunikimit, Freddy Ñáñez, njoftoi përmes telegramit se Fondacioni venezuelian për Kërkime Teknologjike kishte raportuar dy tërmete me magnituda 3.9 dhe 5.4, por nuk tha asnjë informacion për tërmetin e konstatuar nga USGS. Ai tha se tërmeti më i lehtë ndodhi në Zulia, tjetri në Barinas.

Mene Grande është në bregun lindor të liqenit Maracaibo, një zonë e rëndësishme për industrinë e naftës në vend. Venezuela ka një nga rezervat më të mëdha të naftës në botë.

