Dënohet me 5 vite burg ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy
Gjykata penale e Parisit ka dënuar me 5 vjet burg ish-presidentin francez, Nicolas Sarkozy.
Sarkozy u shpall fajtor për konspiracion kriminal në lidhje me përdorimin e fondeve të paligjshme nga ish-udhëheqësi libian, Muammar Gaddafi, për financimin e fushatës së tij presidenciale të vitit 2007.
Gjykata e liroi Sarkozy-n nga të gjitha akuzat e tjera, përfshirë korrupsionin pasiv dhe financimin e paligjshëm të fushatës. Megjithatë, ai u urdhërua gjithashtu të paguante një gjobë prej 100,000 eurosh.
Hetimi filloi në vitin 2013, pas deklaratave të Saif al-Islam Gaddafi dhe biznesmenit libanez Ziad Takieddine, të cilët pretenduan se fushata e Sarkozisë kishte marrë miliona euro nga qeveria libiane. Gjyqtarja Nathalie Gavarino theksoi se Sarkozy kishte lejuar ndihmësit e tij të kontaktonin zyrtarët libianë për të siguruar mbështetjen financiare.
Në këtë rast u përfshinë edhe ish-ministrat e brendshëm, Claude Gueant dhe Brice Hortefeux, të cilët u shpallën fajtor për korrupsion dhe konspiracion kriminal. Gruaja e Sarkozisë, Carla Bruni-Sarkozy, u akuzua për fshehje të provave dhe bashkëpunim, të cilat ajo i mohon.
Kjo nuk është përballja e parë e Sarkozy-së me drejtësinë. Ai është dënuar më parë për korrupsion dhe për financim të paligjshëm të fushatës në çështjen e njohur si “afera Bygmalion”. Përveç pasojave ligjore, dënimet i kanë kushtuar edhe humbjen e dekoratës së Legjionit të Nderit.