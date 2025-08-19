I dha fund jetës brenda Parlamentit, kush është deputeti finlandez 30-vjeçar i diplomuar për politikë dhe problemet me shëndetin
Finlanda u trondit nga një ngjarje e rëndë, teksa një deputet ka kryer vetëvrasje këtë të martë brenda ndërtesës së Parlamentit. Sipas raportimeve të mediave, viktima është Eemeli Peltonen, 30-vjeç, një ndër ligjvënësit më të rinj të parlamentit finlandez.
“Një person ka vdekur në Parlament, gjë që duket të jetë vetëvrasje e një anëtari të parlamentit,” raportuan mediat.
Aaro Toivonen, kreu i departamentit të sigurisë së parlamentit, konfirmoi vdekjen e një personi brenda ambienteve të parlamentit, por nuk dha shumë detaje.
“Një vdekje ndodhi në mëngjes. Shërbimet e urgjencës mjekësore, njësitë e shpëtimit dhe autoritetet policore u njoftuan për vendin e ngjarjes nëpërmjet qendrës së urgjencës,” tha ai.
Toivonen nuk e mohoi informacionin kur u pyet nga transmetuesi finlandez Yle nëse çështja përfshinte një vetëvrasje, por shtoi se nuk mund të komentojë mbi vendndodhjen e saktë të vdekjes brenda Parlamentit apo nëse ishte përfshirë një deputet apo një punonjës i parlamentit.
"Ky është një rast shumë i pafat dhe i trishtueshëm”, tha Toivonen.
Policia konfirmoi gjithashtu se rasti nuk përfshin ndonjë krim dhe se disa njësi patrullimi dhe shërbime mjekësore të urgjencës janë aktualisht në vendngjarje. Deputeti i SDP-së, Eemeli Peltonen, u konfirmua se kishte vdekur sot rreth orës 11:00. Ai e fitoi mandatin e tij të parë si ligjvënës në vitin 2023 dhe ishte anëtar i Komitetit Administrativ dhe Komitetit Ligjor, si dhe këshilltar i qytetit të Järvenpää dhe kryetar i bordit të qytetit.
Në qershor, Peltonen zbuloi në mediat sociale se po merrte trajtim për probleme me veshkat dhe kishte marrë disa javë pushim nga detyrat e tij parlamentare për t'u rikuperuar në shtëpi. Më vonë ai zbuloi se kishte kontraktuar një infeksion bakterial ndërsa po trajtohej.
Ai u diplomua nga Universiteti i Helsinkit në vitin 2020 me një diplomë masteri në Shkenca Politike. Kryeministri i Finlandës, Petteri Orpo tha se grupi ministror i Partisë së Koalicionit, partisë në pushtet, do të “ndalojë së foluri për politikë” për një kohë në përgjigje të tragjedisë. Ata e cilësojnë Peltonen si një koleg të pëlqyer dhe të respektuar përtej vijave partiake.
Parlamenti i Finlandës është aktualisht në pushim, me sesionin e vjeshtës që është planifikuar të fillojë më 2 shtator.