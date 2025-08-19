LEXO PA REKLAMA!

Trump: Ukraina nuk do të jetë anëtare e NATO-s, SHBA mund të ofrojë siguri ajrore

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 15:00
Bota



Në një intervistë për Fox News, ish-presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Ukraina nuk do të bëhet anëtare e NATO-s, duke iu përgjigjur pyetjeve lidhur me garancitë e sigurisë për vendin që po përballet me agresionin rus.

Trump u shpreh se SHBA mund të ofrojë mbështetje ajrore për Ukrainën, por shtoi se një anëtarësim i vendit në aleancën veriatlantike nuk është një opsion aktual. Deklarata e tij erdhi pas një takimi njëditor me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe udhëheqësit kryesorë evropianë, të pranishëm gjithashtu në Shtëpinë e Bardhë.

Ky qëndrim i ish-presidentit amerikan reflekton qasjen që SHBA mund të ofrojë garanci sigurie të pjesshme, pa u angazhuar në anëtarësim të plotë në NATO për Ukrainën.

Ekspertët vlerësojnë se deklarata mund të ndikojë në diskutimet ndërkombëtare për paqen dhe stabilitetin e rajonit, duke vendosur në fokus rolin amerikan në mbështetjen e Kievit, pa krijuar presion për zgjerimin e NATO-s.

