Vdekja e 59-vjeçarit pas kontrollit në klinikën dentare, policia heton dentistin në gjendje të lirë

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 14:38
Vdekja e 59-vjeçarit pas kontrollit në klinikën dentare,

Policia ka nisur një hetim në gjendje të lirë ndaj dentistit që mjekoi një 59-vjeçar në një klinikë dentare në Devoll, i cili ndërroi jetë pak momente pas vizitës.

Burime zyrtare bëjnë me dije se dentisti po hetohet për “neglizhencë në trajtimin mjekësor”. Shtetasi 59-vjeçar kishte shkuar në klinikë së bashku me dy djemtë dhe dy të afërm. Pas një mbushjeje dentare, ai u ankua disa herë për gjendjen shëndetësore, duke thënë: “S’jam mirë”.

Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një infarkt. Grupi hetimor ka sekuestruar kartelën mjekësore të pacientit, ku pasqyrohen të gjitha procedurat e kryera në klinikë.

Deri më tani, nuk është konstatuar ndonjë shkelje nga ana e dentistit. Shkaku përfundimtar i vdekjes do të përcaktohet pas ekspertizës mjeko-ligjore.

Njoftimi i Policisë:

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.

Drejtoria Vendore e Policisë Korçë-Në vijim të informacionit paraprak të dhënë mbrëmjen e djeshme, për shtetasin Sh. D., 59 vjeç, që humbi jetën, rreth 1 orë pasi mori mjekim në një klinikë dentare, bëjmë me dije se shërbimet e Komisariatit të Policisë Devoll kryen veprimet procedurale dhe materialet i referuan në Prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën penale “Neglizhenca në trajtimin mjekësor”, për shtetasin B. L., 36 vjeç, dentisti që i ka dhënë mjekim shtetasit Sh. D.

