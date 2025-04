Hynë në një vilë të braktisur, të rinjtë gjejnë të vdekur çiftin e të moshuarve!

Një grup të rinjsh kanë gjetur në një vilë të braktisur trupat e pajetë të një çifti të moshuarish në Verona.

Duke mbërritur para vilës dhe mos dëgjuar zhurmë që vinte nga brenda, as duke parë asnjë lëvizje, kanë hyrë brenda. Të moshuarit kishin muaj që kishin ndërruar jetë.

Zbulimi makabër u bë herët pasditen e së shtunës nga tre djem që po praktikonin “urbex “, një neologjizëm anglez që në italisht do të thotë “eksplorim urban”. Ky është një aktivitet që përfshin sipërmarrjen në strukturat e braktisura, qofshin ato ndërtesa apo rrënoja të vërteta.



Por në këtë rast konkret, në realitet, zona në fjalë nuk është asgjë tjetër veçse “urbane”: Montericco ndodhet në kodrat midis komunave të Veronës dhe Negrar, një fshat i lindur në vitet ’60 dhe i mbushur me vila dhe vila për borgjezinë e pasur të qytetit të sapolindur. Mes tyre është edhe ai i bashkëshortëve Steffenoni.

Vdekja midis tetorit dhe nëntorit

Dy trupat në gjendje të dekompozuar, u identifikuan të dy trupat: ai i Marco Steffenoni, një dentist 75-vjeçar dhe gruaja e tij Maria Teresa Nizzola, një vit më e madhe.

Të dy, sipas dëshmive të para të dhëna nga njerëz që i njihnin, bënin një jetë të tërhequr dhe kishin pak ndërveprim shoqëror.

Nga hetimet e para të kryera në vendngjarje nga mjekësia ligjore, duket se vdekja e bashkëshortëve mund të ketë ndodhur në periudhën tetor-nëntor. Këtë e vërteton, përveç gjendjes së avancuar të dekompozimit të trupave, edhe një faturë që daton në tetor, e gjetur nga hetuesit në shtëpi; e fundit që çifti do të paguante, përpara se të gjenin vdekjen brenda katër mureve të tyre.

Një histori e ngjashme me zbulimin e aktorit Gene Hackman

Për të ditur shkaqet e vdekjes së bashkëshortëve Steffenoni, tani do të duhet të presim autopsinë e trupave që është urdhëruar nga prokurori publik kujdestar që po koordinon hetimet. Shkaku i vdekjes mund të ketë qenë monoksidi i karbonit i lëshuar nga një oxhak i ndezur për ngrohje, por për momentin çdo hipotezë po shqyrtohet.

Marco Steffenoni u diplomua për Mjekësi dhe Kirurgji në Universitetin e Padovës në vitin 1977, dhe më pas u specializua në stomatologji dhe protetikë dentare. Ai është ende i regjistruar në Urdhrin.

Prej vitesh, ai kishte ordinancën e tij dentare në Via Cappello, në qendrën historike të Veronës, praktikisht pranë shtëpisë së Zhulietës. Së bashku me gruan e tij, në buen retiro të Montericco-s, ai kishte hapur një fermë të lidhur me ullishtën që rrethon shtëpinë.

Historia tragjike i ngjan shumë asaj që përfshin aktorin e famshëm amerikan Gene Hackman dhe gruan e tij Betsy Arakawa, të cilët u gjetën të vdekur në shtëpinë e tyre në Santa Fe, New Mexico më 26 shkurt, disa ditë pas datës së vërtetë të vdekjes së tyre.