Ish-kreu i bandës së Durrësit, Lulzim Berisha do të ekstradohet nga Spanja

Ish-kreu i bandës së Durrësit, Lulzim Berisha pritet të ekstradohet ditën e sotme nga Spanja.

Lulzim Berisha është një nga të arratisurit më të kërkuar nga autoritetet shqiptare se kishte planifikuar dhe urdhëruar vrasjen e tre personave në vitin 2005 në dy sulme.

Ish-kreu i bandës së Durrësit është arrestuar në Spanjë më 14 Dhjetor 2023 pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore.

“Si rezultat i bashkëpunimit të FAST Albanias me FAST Spanjën, falë informacioneve të siguruara përmes inteligjencës policore nga Policia e Shtetit dhe shkëmbimiet të tyre në kohë, me strukturat e Policisë spanjolle, u bë e mundur kapja e shtetasit me rrezikshëmri të lartë shoqërore Lulzim Berisha”, raportojnë uniformat blu.

Ai ka kundërshtuar në gjykatën e Spanjës ekstradimin e tij drejt vendit tonë me arsyetimin se i rrezikohet jeta, kërkesë që është rrëzuar.

Dëshmia në gjykatën në Spanjë

Lulzim Berisha, një nga të arratisurit më të kërkuar nga autoritetet shqiptare se kishte planifikuar dhe urdhëruar vrasjen e tre personave në vitin 2005 në dy sulme, tha se kishte frikë për jetën e tij sepse pret një hakmarrje të mundshme për veprimet e tij të kaluara.

Kështu u shpreh në përgjigje të pyetjeve të mbrojtjes së tij në seancën e ekstradimit, në të cilën Prokuroria kërkoi dorëzimin e tij në mënyrë që Shqipëria ta gjykojë për ato dy sulme, por jo që të vuajë një dënim mbi 6 vjet. Ai ka pesë vrasje të tjera në pritje pasi që kjo çështje nuk është studiuar në kohën e kësaj seance.

Në deklaratën e saj të konkluzioneve të përkohshme, të mbledhura nga Europa Press, Zyra e Prokurorit kujtoi se i pandehuri, i cili u arrestua në vitin 2023 në Alicante, në fillim të shkurtit 2005 “ishte përgjegjës për gjetjen e personave të përshtatshëm për shkak të lidhjeve të tyre shoqërore dhe farefisnore. për të eliminuar fizikisht një burrë, për çka ka pasur ndihmën e tre personave që kanë kryer aksionin më 26 shkurt 2005 rreth orës 22:00. Ka qenë në autostradën Tiranë-Durrës, në afërsi të Koxhaj, kur të tre personat e kanë qëlluar me armë teksa po drejtonte automjetin e tij. Si pasojë e të shtënave viktima ka gjetur vdekjen, duke rënë në kanalin e rrugës, ku njëri prej autorëve e ka qëlluar sërish”, deklaroi Prokuroria.

Lulzim Berisha, “pas planifikimit dhe organizimit të vrasjes, është larguar nga Shqipëria dhe është kthyer pak ditë pas ngjarjes”, sqarohej në letër. Më 27 shkurt të po atij viti, në të njëjtin qytet, ka ndodhur një shpërthim në kabinën e ashensorit të një pallati në Tiranë, kryeqytetin e vendit. Për pasojë kanë humbur jetën dy shtetas.

Prokuroria sqaron se në realitet ky shpërthim ishte planifikuar nga Berisha dhe se “aktivizimi i eksplozivit është bërë përmes celularit”. “Provat tregojnë se i pandehuri dhe tre persona të tjerë pasi kanë marrë lëndën plasëse dhe e kanë përgatitur duke vendosur një aparat telefonik që përdorej për aktivizimin e tij, ia kanë vënë në dispozicion një personi tjetër për të kryer shpërthimin në atë moment, përfundon ai”. Siç shpjegohet nga Policia Kombëtare në kohën e arrestimit të tij në Alicante, të dy sulmet ishin një larje hesapesh midis klaneve rivale që ndodhën në vitin 2005 dhe u zgjidhën 15 vjet më vonë.

Por, ish-kreu i bandës së Durrësit këmbënguli se frika e tij kryesore është se ai ka frikë për jetën e tij pas kthimit në Shqipëri, sepse ka pësuar deri në katër sulme. Shtëpia e tij është goditur me antitank dhe ka pësuar lëndime në trup.

Gjatë rrugës, ai e ka përshkruar veten si një sipërmarrës dhe është penduar që familja e tij duhej të ikte në Suedi nga frika e hakmarrjeve. Nga ana tjetër, ai ka treguar se mund të përfitojë pjesërisht nga një ligj amnistie i miratuar në vendin e tij, se Prokuroria shqiptare ka kërkuar mbylljen e hetimeve në lidhje me sulmin me bombë në ashensor dhe se ka kërkuar azil në Spanjë. Prokurorja e Gjykatës Kombëtare nga ana e saj ka pohuar në kallëzimin e saj dhe ka theksuar në lidhje me kërkesën për të mos u ekstraduar për shkak të rrezikut për jetën se i është dorëzuar vetëm një dokument i vitit 2015 që aludon për atë rrezik por jashtë burgut. Pra, është kuptuar se nuk ka frikë racionale në rastin kur lihet në duart e organeve të shtetit kërkues.

Në lidhje me hakmarrjen e mundshme të pretenduar nga mbrojtja, ajo shpjegoi se kjo mundësi “është një ndjenjë e zakonshme njerëzore në shumicën e kulturave”, por ka sqaruar se është kontradiktore që ai ta pretendojë këtë dhe në të njëjtën kohë ka kërkuar largimin e tij të parakohshëm nga burgu. Në raportin e saj, mbrojtja ka kundërshtuar ekstradimin dhe është ndalur te “kaosi” me të cilin Shqipëria ka bërë kërkesën për ekstradim. Nga ana tjetër, ai ka theksuar se nëse Dhoma e ndjen se është në rrezik jeta e klientit të tij, ai nuk duhet të dorëzohet. Dhe kujtoi se ka raporte të policisë që tregojnë se ai mund të jetë objekt hakmarrjeje për ngjarjet e kaluara. “I hodhën granatë, donin ta vrisnin, i vunë bomba…”, shpjegoi ai, duke përfunduar duke kërkuar që Gjykata Kombëtare të veprojë si drejtësi me prokurë që ai të vuajë dënimin në këtë vend.