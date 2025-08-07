LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Helikopteri përplaset me një varkë në Misuri, raportohet për dy persona të vdekur

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 20:02
Bota

Helikopteri përplaset me një varkë në Misuri, raportohet

Një aksident ajror ka ndodhur në Misuri të amerikës. Autoritetet në Misuri dhe Illinois u njoftuan të enjten pasi një helikopter u rrëzua në një varkë në lumin Misisipi pranë Alton.

Raportet fillestare sugjerojnë se helikopteri goditi linjat e energjisë mbi lumë dhe më pas u rrëzua në një varkë, e cila më pas u përfshi nga flakët.

Mediat lokale raportojnë se dy persona në bordin e helikopterit kanë vdekur, ndërsa nga varka nuk ka asnjë të lënduar.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion