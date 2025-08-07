Helikopteri përplaset me një varkë në Misuri, raportohet për dy persona të vdekur
Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 20:02
Bota
Një aksident ajror ka ndodhur në Misuri të amerikës. Autoritetet në Misuri dhe Illinois u njoftuan të enjten pasi një helikopter u rrëzua në një varkë në lumin Misisipi pranë Alton.
Raportet fillestare sugjerojnë se helikopteri goditi linjat e energjisë mbi lumë dhe më pas u rrëzua në një varkë, e cila më pas u përfshi nga flakët.
Mediat lokale raportojnë se dy persona në bordin e helikopterit kanë vdekur, ndërsa nga varka nuk ka asnjë të lënduar.
Update: Two dead in helicopter crash on a barge on the Mississippi River near Alton pic.twitter.com/cEbGKUsTth— KMOX St. Louis News (@kmoxnews) August 7, 2025