LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ndezi një cigare në Varrin e Ushtarit të Panjohur në Paris/ 47-vjeçari maroken e pëson keq, i hiqet leja e qëndrimit

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 18:46
Bota

Ndezi një cigare në Varrin e Ushtarit të Panjohur në Paris/

Një shtetas maroken 47-vjeçar është arrestuar në Francë pasi ndezur një cigare nga Flaka e Përjetshme në Varrezën e Ushtarit të Panjohur, që ndodhet nën Harkun e Triumfit në Paris.

Ngjarja ndodhi të hënën në mbrëmje, kur burri iu afrua flakës, u gjunjëzua dhe ndezi cigaren. Incidenti u filmua nga një turist nga Letonia, i cili më pas publikoi pamjet në platformën TikTok. Videoja u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, duke shkaktuar indinjatë të gjerë publike dhe reagime të ashpra institucionale.

Sipas dëshmisë së turistit për gazetën Le Figaro, burri “nuk dukej nën ndikimin e alkoolit apo drogës”, por përkundrazi “shfaqej i vetëdijshëm dhe krenar për veprimin e tij”. Ministria e Brendshme Franceze ka njoftuar se leja e qëndrimit e të arrestuarit, e cila ishte e vlefshme deri në tetor 2025, do të revokohet menjëherë. Burri është i njohur për autoritetet policore dhe gjyqësore, dhe sipas burimeve zyrtare, ka pranuar veprimin e tij gjatë marrjes në pyetje.

Ministri i Brendshëm francez reagoi në platformën X (ish-Twitter), duke e quajtur këtë akt si: “I padenjë dhe i mjerueshëm, që ofendon kujtimin e atyre që ranë për Francën.”

Varri i Ushtarit të Panjohur, vendosur nën Harkun e Triumfit më 11 nëntor 1920, është një simbol i përkujtimit për të gjithë ushtarët francezë të rënë gjatë Luftës së Parë Botërore, dhe Flaka e Përjetshme ndizet çdo ditë në nderim të tyre.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion