Greqi/ Tragjedi në bordin e anijes, humb jetën marinari 20-vjeçar, u gjet i bllokuar në derën e garazhit

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 11:17
Bota

Greqi/ Tragjedi në bordin e anijes, humb jetën marinari

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në anijen e pasagjerëve Blue Star Chios në Greqi, ku një marinar 20-vjeçar, pjesëtar i ekuipazhit, humbi jetën tragjikisht.

Sipas njoftimit të Rojës Bregdetare, i riu mbeti i bllokuar në një derë rrëshqitëse të papërshkueshme nga uji në garazhin e anijes, duke pësuar lëndime të rënda.

Ai u nxor menjëherë nga kolegët dhe iu dha ndihma e parë, duke e transportuar më pas drejt spitalit por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk mundi të mbijetonte.

Autoritetet kanë nisur një hetim paraprak për të sqaruar rrethanat e sakta të aksidentit, ndërsa është informuar edhe prokuroria.

Në një deklaratë zyrtare, kompania  shprehu tronditjen e saj për humbjen e marinarit dhe ngushëlloi familjen e tij.

“Jemi të shokuar nga ky incident tragjik. Shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të afërmit e marinarit dhe do të bashkëpunojmë ngushtë me autoritetet kompetente për zbardhjen e plotë të ngjarjes”, deklaroi kompania.

 

