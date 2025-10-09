Gjobë deri në 3 mijë euro për shkelësit, Italia vendos të ndalojë veshjen e burkës në ambiente publike
Partia në pushtet në Itali ka bërë thirrje për ndalimin e veshjeve myslimane që pengojnë njohjen e fytyrës në vendet publike, sipas një deklarate të lëshuar nga partia Fratelli d’Italia të mërkurën. Shkeljet e ndalimit mund të rezultojnë në gjoba deri në 3,000 euro, kanë raportuar mediat lokale, duke cituar projekt-propozimin.
Përveç ndalimit të plotë të mbulimit të plotë të fytyrës me vello në vendet publike, shkolla, universitete, zyra dhe ambiente tregtare, masa e propozuar vendos rregulla më të rrepta mbi transparencën financiare në vendet e kultit, duke e bërë më të lehtë gjurmimin e financimit të huaj.
Drafti gjithashtu kërkon ndalimin e të ashtuquajturave teste virgjërie dhe dënime më të ashpra për martesat e detyruara, praktika që partia thotë se shkelin dinjitetin njerëzor.
Masa synon të “mbrojë identitetin italian, sigurinë e qytetarëve dhe lirinë e grave”, tha partia në pushtet e krahut të djathtë në një deklaratë, duke argumentuar se masa nuk do të kufizojë lirinë fetare, por do të parandalojë keqpërdorimin e saj për të justifikuar praktikat në kundërshtim me kushtetutën dhe normat shoqërore.
Masa e propozuar ofron “mjete konkrete për të ndaluar përhapjen e praktikave fundamentaliste dhe financimit të errët që kërcënojnë sigurinë dhe kohezionin social”, sipas deputetit të partisë, Galeazzo Bignami.
Italia ka një ligj që daton që nga viti 1975, i cili ndalon veshjet që mbulojnë plotësisht fytyrën në hapësirat publike, duke synuar kryesisht helmetat ose maskat e përdorura për fshehje dhe jo veshjet fetare.
Franca u bë vendi i parë evropian që ndaloi plotësisht nikabin në vendet publike në vitin 2011, duke futur dënime të tilla si gjoba ose shërbim ndaj komunitetit. Disa vende të tjera më pas zbatuan masa të ngjashme, duke përfshirë Belgjikën, Austrinë, Danimarkën, Holandën dhe Zvicrën. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se këto ndalime mund të kufizojnë lirinë fetare dhe të rrezikojnë margjinalizimin e mëtejshëm të grave duke kufizuar pjesëmarrjen e tyre në jetën publike.