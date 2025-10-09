LEXO PA REKLAMA!

“Dukesh goxha gocë jashtë”, Egla flet për imazhin e saj në “BBVA”: S’kam qenë e urryer, thjesht prisha ca imazhe hipokrizie

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 19:09
Showbiz

Egla Ceno i është përgjigjur një pyetjeje në Instagram, ku një person i ka shkruar se duket goxha gocë jashtë “BBVA”, por pse brenda spektaklit zgjodhi të portretizonte një personazh të urryer.

Ajo u shpreh se ndoshta është treguar e ashpër, por në fakt, një grua që nuk ka mbështetje, duhet të jetë shkëmb.

“Ndoshta isha e ashpër, por kur je grua dhe s’ke askënd pas shpine, duhet të jesh shkëmb.Te ne një burrë që dominon është i fortë. Një grua që bën të njëjtën gjë është e urryer.

Më tej, aktorja cilësoi se zgjodhi të jetë vetvetja, më zë, pa frikë dhe me pizhamet e saj të famshme:

“Zgjodha të jem pa kërkuar leje, me zë, me karakter, pa frikë dhe me pizhame”.

Egla shtoi se nuk ka qenë një personazh i urryer, thjesht prishi disa imazhe hipokrizie:

“S’kam qenë e urryer, thjesht prisha ca imazhe të përsosura hipokrizie. Pa ojná.”

Egla Ceno u shpall fituesja e edicionit të tretë të “Big Brother VIP Albania”, duke u bërë e para grua që fitoi këtë spektakël.

