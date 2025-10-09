Federata Serbe me reagim “urgjent” para Shqipërisë: Ndeshja rrezik i lartë, mbështesim arrestimin e shqiptarit
Para ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë ditën e shtunë, Federata e Futbollit të Serbisë ka lëshuar një njoftim urgjent, pas arrestimit të një shtetasi shqiptar që, sipas Ministrisë së Brendshme të Serbisë, kishte tentuar të fuste në vend simbolet e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovë dhe sende të tjera të ndaluara.
Në deklaratë, FSS shprehet se “mbështet plotësisht veprimet e autoriteteve” dhe se ndeshja përbën një “ngjarje me rrezik të lartë”, ndaj do të merren masa të rrepta sigurie, shkruan media serbe, Kurir.
Federata njofton se:
Biletat janë të personalizuara, dhe në hyrje të stadiumit do të lejohet vetëm personi që ka emrin identik me atë në dokumentin e identifikimit.
Është konstatuar “interesim për treg të zi” në disa komuna të jugut të Serbisë, dhe çdo blerje e tillë “është hedhje parash kot”, pasi hyrja në stadium nuk do të lejohet.
Në hyrje, do të konfiskohen të gjitha çakmakët, monedhat metalike dhe sendet e forta, me kontroll që do të zhvillohet në dy pika sigurie.
Federata apelon që tifozët të vijnë herët në stadium “për të shmangur vonesat dhe për të respektuar rregullat”.
FSS thekson se siguria e lojtarëve, tifozëve dhe gjithë pjesëmarrësve është prioritet absolut, dhe se nuk do të lejojë “asnjë incident që mund të dëmtojë reputacionin apo interesat e kombëtares dhe të shtetit serb”.
Ky reagim vjen në një atmosferë të tensionuar, me ndeshjen që autoritetet serbe e kanë cilësuar “me rrezik të lartë”, ndërsa mediat në Beograd theksojnë “rrezikun nga provokimet shqiptare”. (A2 Televizion)