Gjendet celulari i Ilaria Sulës, hetuesit e zbuluan në banesën e autorit, do t'i nënshtrohet ekspertizës

Telefoni i 22-vjeçares shqiptare, Ilaria Sula është gjetur pas 21 ditësh nga gjetja e trupit të pajetë të saj. Mësohet se telefoni i saj është gjetur në banesën në rrugën Homs, në lagjen afrikane, ku ndodhi edhe krimi makabër.

Hetuesit kanë gjetur dhe sekuestruar celularin e viktimës, që do t’i nënshtrohet ekspertizës. Telefoni do të jetë një objekt shumë i rëndësishëm për të zbuluar detaje që autori Mark Samson fsheh dhe të nxjerrë në dritë të vërtetat e krimit makabër që la të vdekur 22-vjeçaren shqiptare. Ilaria Sula u godit me thikë nga ish i dashuri i saj filipinas në banesën e tij.

Në shtëpi ishin edhe prindërit e 23-vjeçarit në momentin që ndodhi vrasja. I riu pas ngjarjes së rëndë e futi trupin e pajetë të shqiptares në një valixhe dhe më pas e hodhi nga një shkëmb pranë Bashkisë Poli. Ilaria u raportua e zhdukur më 25 Mars, ndërsa trupi i saj i pajetë u gjet më 2 Prill.

Mark Samson, pasi e vra studenten 22-vjeçare, përdori celularin e saj për t’u dërguar mesazhe familjarëve të Ilarias, si edhe për të bërë postime në rrjetet e saj sociale, për t’i bërë të besonin se ajo ishte mirë dhe se ishte larguar me dëshirë. Ai gjithashtu tentoi të krijonte skenarë se Ilaria është larguar me një djalë që sapo e ka njohur.