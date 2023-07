"Flakët e ferrit" përhapen në Europë, kontinenti i vjetër përvëlohet nga temperatura deri në 48 gradë

Vala e të nxehtit, që ka kapluar pjesën më të madhe të Europës, është parashikuar të shënojë temperatura rekord deri në 48 gradë celsius, ndërsa pritet të përkeqësohet edhe në ditët në vijim. Greqia, Italia, Spanja dhe Kroacia, që janë shtetet më të prekura në Europë, kanë ndezur alarmin e kuq në disa qytete e kanë bërë paralajmërime të forta për qytetarët.

Autoritetet greke kanë njoftuar një sërë masash e udhëzimesh mbrojtëse, që përfshijnë ndalimin e punës në ambientet e jashtme në orët e pikut dhe kufizimin e disa shërbimeve publike.

Italia gjithashtu ka lëshuar një paralajmërim ekstrem në 15 qytete përfshirë Romën, Bolonjën dhe Firencen. Paralajmërimi mbetet në fuqi për tre ditët e ardhshme dhe valën më të madhe të të nxehtit pritet ta mbajë jugu i vendit.

Edhe Kroacia, ku temperaturat pritet të rriten me 8 gradë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka paralajmëruar qytetarët të qëndrojnë në zona të freskëta gjatë orëve të mesditës. Përveç situatës shëndetësore, Kroacia po përballet edhe me zjarre të shumta.

Spanja gjithashtu është përgatitur për temperatura mbi 40 gradë në disa rajone.