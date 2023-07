Parashikimi i motit për fundjavën, ja qyteti më i ‘nxehtë’ që do të përvëlohet nga temperaturat mbi 40 gradë

Moti për fundjavën pritet të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme dhe masa ajrore të thata e të nxehta.

Sipas SHMU këto masa të nxehta do të sjellin mot të kthjellët gjatë gjithë ditës dhe kohëzgjatja e orëve me diell e temperatura të larta të mbizotërojë në të gjithë territorin.



Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-verilindje me shpejtësi 1-6m/s, duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 1 ballë.

Qyteti me temperaturë më të larta rreth 40 gradë Celsius është Tirana.