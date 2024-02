Fermerët i bashkohen protestës evropiane, kërcënojnë se do të rrethojnë kryeqytetin me traktorë

Nga Selaniku dhe Agrotica fermerët grekë po kthehen në bllokada dhe të martën në Nikaia të Larisës do të vendosin se si do të vazhdojnë mobilizimet e tyre.

Njoftimet e kryeministrit, thirrja e ministrit të Zhvillimit Rural, Lefteris Avgenakis për të ripërcaktuar qëndrimin e tyre, hapja e një “dritareje” nga Voridis për masa të reja mbështetëse “nga shtatori”, duket se nuk i kanë bindur fermerët, të cilët informojnë qeverinë se do të përshkallëzojnë mobilizimet e tyre në ditët në vijim.

Në Qendrën Kulturore të Nicës, në Larisa, ku do të mblidhen të martën në orën 12:00 përfaqësuesit e blloqeve nga i gjithë vendi, do të vendoset: Nëse protestat e fermerëve do të vazhdojnë dhe, më e rëndësishmja, nëse ato do të forcojë qëndrimin e tyre dhe nëse “forma e luftës do të ndryshojë”. Domethënë, do të merret vendimi nëse mobilizimet do të “përfshijnë” mbylljen e rrugëve, ndërkohë që në tryezën e takimit do të jetë edhe mundësia e një zbritjeje të organizuar të traktorëve në Athinë.

Megjithatë, mundësia e një takimi të përfaqësuesve të fermerëve me kryeministrin Kyriakos Mitsotakis, për të gjetur një zgjidhje të përbashkët, duke qenë se fermerët nuk u ndanë të kënaqur me njoftimet e tij, mbetet e hapur.

Të vendosur për të forcuar qëndrimin e tyre

Fermerët duken të vendosur për të ashpërsuar qëndrimin e tyre. Presidenti i Federatës së Bashkuar të Shoqatave Bujqësore të Larisës, Rizos Maroudas, i cilëson deklaratat e kryeministrit si “thërrime”, ndërsa presidenti i Federatës së Bashkuar të Shoqatave Bujqësore të Karditës, Kostas Tzellas, thotë se ka ardhur koha për të zgjidhur problemet prej kohësh në sektorin bujqësor.

Në qendër të kërkesave të tyre, fermerët vendosin çmimin e energjisë elektrike rurale në 7 cent për kilovat orë, naftën pa taksa dhe, natyrisht, një ndryshim në CAP, që është kërkesa qendrore e fermerëve nga e gjithë Evropa, të cilët kanë dalë në rrugë, nga Parisi në Bruksel dhe pothuajse në të gjitha vendet evropiane.