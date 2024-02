Detajet/ “Ia kam blerë unë”, si estetistja në Durrës dogji makinën e të dashurit pas tradhtisë

Zbardhen të tjera detaje rreth ngjarjes në Durrës, ku një 41-vjeçare, me ndihmën e vëllait dogjën një makinë. Dorina Stafaj kishte pasur një lidhje disa-vjeçare me 42-vjeçarin me inicialet K. S., por kishte zbuluar sëfundmi se partneri komunikonte me të tjera. Ndonëse 41-vjeçarja jetonte në Itali ku kishte dhe një qendër estetike, ndërsa me të ardhurat e fituara nga puna kishte tentuar të investonte dhe në qytetin bregdetar.

Siç raporton Haxhiaj, Stafaj kishte blerë një apartament dhe një makinë (mjeti që iu vu zjarr), ndërkohë që i kishte regjistruar në emër të partnerit të saj.

Por pas sherreve dhe dyshimeve se ai e tradhtonte, Stafaj, në bashkëpunim me vëllain e saj, kishte ndërmarrë hapin ekstrem, duke i vënë zjarrin makinës, pasi kishte pohuar se ishin prona që ajo i kishte blerë me të ardhurat e saj. Madje ata tentuan që të digjnin dhe banesën, por ngjarja në fjalë është parandaluar.

Sakaq, në kërkim është shpallur vëllai i saj, 35-vjeçari me inicialet M.S., ndërsa në gjendje të lirë po hetohet shtetasi italian me inicialet F. C., 58 vjeç, për moskallëzim krimi.