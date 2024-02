Drejtohej nga një malazez, sulmohet me gurë kamioni në aksin Bajzë-Han i Hotit

Policia e Shkodrës ka nisur hetimet pas kallëzimit të një shtetasi malazes se kamioni me të cilin udhëtonte është sulmuar me gurë në aksin “Bajzë-Han i Hotit”.

Policia thotë se shtetasi malazez D. C., 48 vjeç, banues në Podgoricë, Mali i Zi, kur ka qenë duke lëvizur me automjetin kamion tip “Man”, në aksin rrugor Bajzë-Hani i Hotit, shtetas të paidentifikuar i kanë gjuajtur me gurë automjetin.

Si pasojë është thyer xhami nga ana e pasagjerit si dhe është dëmtuar xhami i përparmë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.