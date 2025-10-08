LEXO PA REKLAMA!

Zgjedhjet lokale të 9 Nëntorit, zbulohet skema e PD për ndarjen e deputetëve/Kush do bëjë fushatë në Tiranë?

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 16:35
Politikë

Partitë politike kanë ndezur ‘motorët’ për zgjedhjet e pjesshme në 6 bashki në datë 9 nëntor.

Burime nga opozita bëjnë me dije se deputetët e PD në bashkitë e të cilëve nuk ka zgjedhje do të angazhohen në Tiranë.

Sipas informacioneve, çdo zonë e Kryeqytetit do të jetë e mbuluar në fushatë nga deputetët demokratë.

Kreu i PD kërkon maksimizimin të përpjekjeve për fitoren e kandidatit të pavarur, Florjan Binajn.

 

