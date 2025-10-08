LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

E pabesueshme…/ Dikush nga familja tenton të vrasë Kim Kardashian

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 16:52
Showbiz

E pabesueshme…/ Dikush nga familja tenton të vrasë Kim

Kim kardashian po jeton e rrethuar nga siguri maksimale pasi një perdon shumë i afërt mr të ka tentuar ta vrasë. Lajmi u bë publik në trailer-in e sezonit të shtatë të “The Kardashians”, ku vetë Kim rrëfen se mori një telefonatë nga hetuesit e saj privatë, të cilët e njoftuan për këtë.

Pas ngjarjes, sipas “Radar”, Kim ka forcuar ndjeshëm masat e mbrojtjes, ajo ruhet 24 orë në ditë nga roje të armatosura që ndodhen në shtëpi, në makinat e saj dhe pranë shkollës së fëmijëve.

Burime të afërta kanë treguar se biznesmenja ka rritur sigurinë edhe në zyrat e SKIMS dhe SKKN, duke kontrolluar çdo person që hyn, madje edhe shpërndarësit e porosive, duke jetuar si nën mbrojtjen e Shërbimit Sekret.

Edhe motrat e saj shfaqen të frikësuara në trailer, me Kendall që pranon se “të gjithë janë në tension”, ndërsa Kylie tregon se ka dëgjuar hapa në dhomën e saj. 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion