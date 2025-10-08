E pabesueshme…/ Dikush nga familja tenton të vrasë Kim Kardashian
Kim kardashian po jeton e rrethuar nga siguri maksimale pasi një perdon shumë i afërt mr të ka tentuar ta vrasë. Lajmi u bë publik në trailer-in e sezonit të shtatë të “The Kardashians”, ku vetë Kim rrëfen se mori një telefonatë nga hetuesit e saj privatë, të cilët e njoftuan për këtë.
Pas ngjarjes, sipas “Radar”, Kim ka forcuar ndjeshëm masat e mbrojtjes, ajo ruhet 24 orë në ditë nga roje të armatosura që ndodhen në shtëpi, në makinat e saj dhe pranë shkollës së fëmijëve.
Burime të afërta kanë treguar se biznesmenja ka rritur sigurinë edhe në zyrat e SKIMS dhe SKKN, duke kontrolluar çdo person që hyn, madje edhe shpërndarësit e porosive, duke jetuar si nën mbrojtjen e Shërbimit Sekret.
Edhe motrat e saj shfaqen të frikësuara në trailer, me Kendall që pranon se “të gjithë janë në tension”, ndërsa Kylie tregon se ka dëgjuar hapa në dhomën e saj.