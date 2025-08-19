Aksident me tre të plagosur në Ksamil, shtetasi turk përplas me motor italianin në trotuar
Një aksident rrugor u regjistrua në orët e para të mëngjesit të së hënës, rreth orës 01:10, në hyrje të Ksamilit, pranë një karburanti, ku tre persona mbetën të lënduar.
Sipas policisë, një motor me targa CB 877, i drejtuar nga shtetasi turk Deyvi Varon, ka humbur kontrollin dhe ka dalë në trotuar, duke përplasur këmbësorin italian Salvatore Caruso dhe pasagjerin e tij, shtetasin turk Mert Faro.
Si pasojë e përplasjes, të tre personat pësuan lëndime dhe u transportuan menjëherë në spitalin e Sarandës.
Autoritetet raportojnë se të lënduarit ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin ndihmën mjekësore të nevojshme. Policia po vijon hetimet për të sqaruar shkaqet e aksidentit.