E pazakontë, kryebashkiaku në Meksikë martohet me aligatorin

Një kryebashkiak në Meksikë është martuar me një kafshë të ngjashme me aligatorin në një ceremoni tradicionale që besohet se do t’i sjellë fat popullit të tij.

Victor Hugo Sosa u martua me zvarranikun e kajmanit të quajtur Alicia Adriana, teksa riprodhoi një ritual stërgjyshëror.



Tradita lokale e quan krijesën “vajza princeshë” dhe kryebashkiaku tha se dyshja “e donin njëri-tjetrin”, shkruan SkyNews.

Të pranishmit duartrokitën dhe kërcyen në San Pedro Huamelula, një qytet i njerëzve indigjenë Chontal në shtetin Oaxaca, Meksika jugore, ndërsa morën pjesë në martesën e shenjtë.