E habitshme/ Pavarësisht Covid-it, jetëgjatësia në botë u rrit me 6.2 vjet

Jetëgjatësia për të rriturit në mbarë botën u rrit me 6.2 vjet midis 1990 dhe 2021, pavarësisht nga një rënie e vërejtur e lidhur me pandeminë e koronavirusit midis 2019 dhe 2021, sipas një studimi të ri të botuar në revistën Lance.

Disa faktorë kanë kontribuar në rritjen e përgjithshme të jetëgjatësisë në mbarë botën gjatë 20 viteve të fundit, duke përfshirë një ulje të vdekjeve nga infeksionet e zorrëve si diarreja, zbuloi një ekip kërkimor i udhëhequr nga shkencëtari Simon Hay i Institutit Amerikan për Metrikën dhe Vlerësimin e Shëndetit, i cili punon në Universitetin e Uashingtonit.

Faktorët kryesorë që kontribuojnë në jetëgjatësinë më të gjatë janë ulja e vdekshmërisë nga goditjet në tru dhe sëmundjet kardiovaskulare.

Për shkak të pandemisë së koronavirusit, u vu re një shkurtim i jetëgjatësisë nga viti 2019 në 2021. Megjithatë, ekspertët e IHME raportuan disa vite më parë se me fillimin e pandemisë së koronavirusit (midis 2019 dhe 2021), jetëgjatësia në mbarë botën ra me 1.6 vjet për shkak të numrit të madh të vdekjeve të lidhura me Covid-in.

Në varësi të rajonit, kjo prirje ndryshonte shumë. Kështu, në periudhën e përmendur, jetëgjatësia në Azinë Juglindore, Azinë Lindore dhe Oqeani është ulur me vetëm 0.4 vjet, që është rënia totale më e vogël.

Por shkencëtarët zbuluan se ndërkohë, midis 2019 dhe 2021, jetëgjatësia në Karaibe dhe Amerikën Latine ra me 3.6 vjet.