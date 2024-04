Sherr mes Meritonit e Eglës: Mos ke punuar në ndonjë shtëpi ku shkojnë çuna?

Në shtëpinë e “Big Brother"-it vijon që prej ditës së martë izolimi në dhomën e bardhë i tre banorëve, Ilnisa, Meriton dhe Egla.

Izolimi po shoqërohet me shumë situata të papritura, tensione dhe debate pa fund.

Së fundmi ka agravuar një bashkëbisedim i moderatorit nga Kosova me Eglën, i cili i drejtoi një pyetje të sikletshme.

“Ke punuar në ndonjë shtëpi të arteve, ku shkojnë çunat, shohin filma dhe relaksohen?”, ishte pyetja që bëri Meritoni gjatë një diskutimi e sipër, ku ishte e përfshirë edhe partnerja e tij, Ilnisa.

Meritoni nuk tregoi se çfarë donte të nënkuptonte ai me këtë pyetje, megjithatë reagimi i Eglës ishte i menjëhershëm dhe i qetë.

“Unë mbaj përgjegjësi për çfarë flas”, ishte përgjigjja që i dha aktorja.

Izolimi i të tre të nominuarve do të vazhdojë deri të shtunën, dhe publiku do të vendosë se kë do të mbajë. Prej të nominuarve, njëri do të skualifikohet nga gara.