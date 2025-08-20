LEXO PA REKLAMA!

Droni rus rrëzohet në Poloni, ministria e jashtme: Provokim i hapur! U shkel hapësira jonë ajrore

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 18:37
Bota

Droni rus rrëzohet në Poloni, ministria e jashtme: Provokim i hapur! U

Një dron rus thuhet se është rrëzuar në Poloninë lindore gjatë natës. Një objekt i paidentifikuar ra në një fushë me misër pranë fshatit Osiny, rreth orës 2 të mëngjesit.

Policia lokale tha se gjeti metal dhe plastikë të djegur në vendngjarje. Një zëdhënës i ministrisë së jashtme të Polonisë tha se objekti ishte një version rus i një droni Shahed – i cili është prodhuar në Iran.

Agjencia e lajmeve të vendit PAP raporton se një shpërthim dëmtoi shtëpitë aty pranë, por shton se askush nuk u lëndua. Komanda Operacionale e Forcave të Armatosura të Polonisë tha se hapësira e saj ajrore nuk ishte shkelur nga Ukraina apo Bjellorusia fqinje.

Ministri i Jashtëm i Polonisë, Radoslaw Sikorski, tha: “Një tjetër shkelje e hapësirës sonë ajrore nga Lindja konfirmon se misioni më i rëndësishëm i Polonisë drejt NATO-s është mbrojtja e territorit tonë.”

 

 

 

