Droni rus rrëzohet në Poloni, ministria e jashtme: Provokim i hapur! U shkel hapësira jonë ajrore
Një dron rus thuhet se është rrëzuar në Poloninë lindore gjatë natës. Një objekt i paidentifikuar ra në një fushë me misër pranë fshatit Osiny, rreth orës 2 të mëngjesit.
Policia lokale tha se gjeti metal dhe plastikë të djegur në vendngjarje. Një zëdhënës i ministrisë së jashtme të Polonisë tha se objekti ishte një version rus i një droni Shahed – i cili është prodhuar në Iran.
Agjencia e lajmeve të vendit PAP raporton se një shpërthim dëmtoi shtëpitë aty pranë, por shton se askush nuk u lëndua. Komanda Operacionale e Forcave të Armatosura të Polonisë tha se hapësira e saj ajrore nuk ishte shkelur nga Ukraina apo Bjellorusia fqinje.
Ministri i Jashtëm i Polonisë, Radoslaw Sikorski, tha: “Një tjetër shkelje e hapësirës sonë ajrore nga Lindja konfirmon se misioni më i rëndësishëm i Polonisë drejt NATO-s është mbrojtja e territorit tonë.”