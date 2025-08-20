Në prag të nisjes së Parlamentit, PD-PL bashkojnë forcat! Zbulohet strategjia brenda dhe jashtë Parlamentit
Rinisja e Parlamentit ka vënë në lëvizje aleatët e opozitës të cilët po bashkojnë forcat për nisjen e Parlamentit te ri. Gazetarja e Top Channel Elda Menga, raporton se sekretari i Përgjithshëm i PD-së Flamur Noka ka zhvilluat një takim me homologun e tij te PL-së Tedi Blushi për të koordinuar aksionin si brenda dhe jashtë Parlamentit.
Aksioni brenda Parlamentit, por dhe organizimi i protestave të përbashkëta mësohet të ketë qenë fokusi i takimit që zgjati për rreth dy orë. Një ditë më parë, Noka priti në zyrë edhe kreun e republikanëve Fatmir Mediu për të bashkuar aksionin politik brenda Parlamentit i cili nis më 10 shtator.
