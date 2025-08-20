LEXO PA REKLAMA!

Foto/ Kështu surprizohet Gerta Gixhari për ditëlindje nga bashkëshorti dhe djemtë e saj

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 17:43
Showbiz

Ish banorja e ‘Big Brother VIP Albania’ Gerta Gixhari sot feston ditëlindjen.

Sapo ora shënoi mesnatën, moderatorja është surprizuar nga bashkëshorti dhe dy djemtë e saj, të cilët kishin organizuar një darkë të veçantë në një nga restorantet elegante në Francë.

Gerta ka ndarë disa pamje të momentit në llogarinë e saj në Instagram, ku shihet atmosfera e ngrohtë familjare, buzëqeshjet dhe momenti emocionues kur ajo surprizohet me këngën e ditëlindjes.

Një festë e thjeshtë, por plot dashuri, që reflekton lidhjen e ngushtë mes saj dhe familjes.

 

 

