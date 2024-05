“Do të vras!” Vajza nuk lau enët, shqiptari në Greqi nuk përmban nervat dhe kërcënon me jetë gruan

Një burrë në Selanik , i cili kërcënoi se do të vriste gruan e tij sepse vajza e saj nuk lante enët ditën e Pashkëve, u dënua për dhunë në familje.

I pandehuri është shpallur fajtor nga Gjykata Penale Njëanëtare e Selanikut për akuzën e kanosjes dhe fyerjes dhe është dënuar me nëntë muaj burg, me kusht për tre vjet.

Sipas denoncimit të gruas, gjithçka ka ndodhur rreth orës 23:00 të së dielës, kur çifti është kthyer në shtëpi dhe ka parë se në kuzhinë kishte enë të palara, ndërkohë që kishin ikur gjatë gjithë ditës. “I kishte lënë vajza ime e madhe dhe ai u tërbua, filloi të bërtiste që nuk i mori, nuk i lau dhe unë mundohesha t’i thosha që të qetësohej. Ai vazhdimisht bërtiste dhe thërriste vajzën time të vinte në shtëpi dhe të lante enët”, dëshmoi gruaja.

“Pastaj filloi të më shante në mënyrë të turpshme, të më thoshte shumë gjëra të tjera. Fëmijët filluan të qajnë. Ai bërtiste se do të gjente vajzën time dhe do ta kthente për të larë enët. Unë i thosha të qetësohej dhe se është ditë e Pashkëve dhe ai më kërcënoi se do të më mbyste natën teksa po flija dhe do të paguante një burrë që të më digjte makinën. Ai e di që kam kohë që kam frikë prej tij, ne kemi debate të nxehta çdo javë”, shtoi ajo.

Gruaja u tregoi gjykatësve se kjo nuk ishte hera e parë që i shoqi e kërcënonte se do ta vriste pasi në raste të tjera ai e kishte dhunuar verbalisht atë dhe fëmijët e tyre, duke i shkaktuar frikë për jetën e saj. “Kam frikë natën dhe nuk më zë gjumi, i telefonoj motrës.

Kur zemërohet nuk e di se çfarë po bën, bëhet shumë i dhunshëm dhe manipulues. Fëmijët tanë po qajnë dhe atij nuk i intereson. “Nuk më intereson nëse vuani të gjithë”, më thotë mua dhe fëmijëve tanë të mitur”, tha ajo.

Në lidhje me mënyrën se si ka vendosur ta denoncojë, viktima ka shpjeguar se të dielën e ngjarjes ka telefonuar motrën e saj për t’u ndjerë e sigurt, pasi kishte frikë se mos i shoqi mund t’i realizonte kërcënimet e tij dhe më pas ka njoftuar policinë për të raportuar incidentin.

“Pas arrestimit më dërgoi mesazh në mëngjes duke kërkuar falje. Ai thoshte “do të bëj çfarë të duash”. Kam frikë prej tij, dua të largohet nga shtëpia”, ka theksuar gruaja.

Në kërkim të faljes, i pandehuri mohoi të ketë kërcënuar gruan e tij, por ka pranuar se e ka abuzuar me të, duke thënë megjithatë se kjo është bërë nga inati që duhej të lante enët dhe të pastronte vetë shtëpinë.